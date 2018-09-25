​Средний размер автокредита в Югре вырос на 12 процентов

В августе югорчане брали, в среднем, 865 750 рублей в кредит на покупку автомобиля. По сравнению с последним месяцем прошлого года средний размер автокредита увеличился на 12,4 процента.

С такими показателями Югра находится на шестом месте в списке российских регионов по среднему размеру автокредита, составленного экспертами Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Впереди - Москва (1 103,0 тыс. руб.), Московская область (954,9 тыс. руб.), Санкт-Петербург (928,0 тыс. руб.), Иркутская область (921,6 тыс. руб.) и Краснодарский край (904,2 тыс. руб.)

Средний размер автокредита в стране составил 790,8 тысячи рублей, увеличившись на 17,1 процента. Больше всего за год размеры автокредитов выросли в Ставропольском крае (+25,6%), Нижегородской (+24,4%), Белгородской (+24,2%), Ульяновской (+23,4%) и Владимирской (+23,0%) областях.

«В последние месяцы средний размер автокредита рос довольно существенным темпами, а в августе он еще больше ускорился. Одной из главных причин такого роста является удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит. Кроме того, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих и качественных импортных автомобилей. Кроме того, многие граждане пытаются реализовать отложенный спрос перед возможным ростом цен на автомобили», - отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.