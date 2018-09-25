Сургутяне могут пройти бесплатное тестирование на выявление аллергии

Сургутяне могут пройти бесплатное тестирование на выявление аллергических реакций с использованием системы Аллергоскоп. Исследование проводят специалисты Окружного кардиодиспансера.

В течение нескольких минут пациент отвечает на вопросы, после чего система выдает результат о наличии или отсутствии аллергических реакций. В случае положительного результата тестирования пациенту предложат конкретные рекомендации по лабораторному обследованию и определят показания к консультированию врачом-аллергологом.

Предварительной записи на тестирование не требуется. Необходимо обратиться в 110 кабинет 3 корпуса в рабочее время — с понедельника по пятницу с 7.30 до 20.00, в субботу с 7.30 до 17.00.