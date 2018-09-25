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​Продавцы предупредили о росте цен на одежду и обувь

На стоимости скажутся курс рубля и повышение ставки НДС

В 2019 году одежда и обувь премиум-класса подорожает на 10-20 процентов, в бюджетном сегменте - на 5-10 процентов. Прогнозы участников рынка публикует РБК.

По словам экспертов, на цене скажутся ослабление курса рубля и планируемое повышение ставки НДС с 18 до 20 процентов. Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс отметила, что в отличие от цен на продукты питания цены на одежду и обувь обычно растут с некоторой отсрочкой. Увеличение расходов на базовые продукты заставляет людей экономить на развлечениях и обновлении гардероба, поэтому модные бренды откладывают повышение цен на одежду, чтобы удержать покупателей.

«Несмотря на то что розничные операторы до минимума сжимают свою маржу, «оттягивают» момент переоценки товара и стараются максимально «завуалировать» рост цен, чтобы не потерять покупателей, ослабление рубля и рост НДС неизбежно приведут к росту себестоимости коллекций в 2019 году. И поскольку бизнес не может работать в ущерб себе, аналогичный по качеству товар в следующем сезоне неизбежно вырастет в цене», - подчеркнула она.


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Сегодня в 11:08, просмотров: 352, комментариев: 6


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Комментарии:
Вольдемар
не нравится
Сегодня в 14:01
Под дудочку об увеличении НДС на 2% можно и на 50% задрать цены, нам не привыкать. Сейчас еще транспортный налог в стоимости бензина развяжет руки спекулянтам
Dylan Вольдемар
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Сегодня в 14:31
НДС это цепочный налог, то есть, пока товар идет от производителя до потребителя, НДС начисляется несколько раз, эта дудочка как Вы говорите, увеличит НДС в реальном выражении не на 2%, а на 10-12%. Так что это еще адекватный рост цен, учитывая, что весной бензин буквально взлетел в цене и еще раз взлетит после нового года, когда в очередной раз акцизы увеличат. Кто виноват? Бизнесмены, спекулянты? Нет, власть, потому что своей политикой довела экономику страны до состояния онкологии 4-й стадии.
Вольдемар Dylan
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Сегодня в 15:07
Самое время оптимизацией бизнеса и сокращением цепочки заняться)
Dylan Вольдемар
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Сегодня в 15:13
Лучше оптимизацией депутатов и чиновников, а заодно и госзаказов.
Вольдемар Dylan
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Сегодня в 15:22
а если и там и там соптимизировать?
Dylan Вольдемар
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Сегодня в 15:38
В бизнесе не получится, если в той же торговле обувью выбить одно звено, то будем ходить в лаптях по цене RalfRinger. Дело в том, что цепочка это не один бизнес, их несколько и каждый работает на своем сегменте. Уже это проходили с импортозамещением, когда импортный сыр давят тракторами, а свой фальсификат продают по цене импортного.

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