​Продавцы предупредили о росте цен на одежду и обувь

В 2019 году одежда и обувь премиум-класса подорожает на 10-20 процентов, в бюджетном сегменте - на 5-10 процентов. Прогнозы участников рынка публикует РБК.

По словам экспертов, на цене скажутся ослабление курса рубля и планируемое повышение ставки НДС с 18 до 20 процентов. Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс отметила, что в отличие от цен на продукты питания цены на одежду и обувь обычно растут с некоторой отсрочкой. Увеличение расходов на базовые продукты заставляет людей экономить на развлечениях и обновлении гардероба, поэтому модные бренды откладывают повышение цен на одежду, чтобы удержать покупателей.

«Несмотря на то что розничные операторы до минимума сжимают свою маржу, «оттягивают» момент переоценки товара и стараются максимально «завуалировать» рост цен, чтобы не потерять покупателей, ослабление рубля и рост НДС неизбежно приведут к росту себестоимости коллекций в 2019 году. И поскольку бизнес не может работать в ущерб себе, аналогичный по качеству товар в следующем сезоне неизбежно вырастет в цене», - подчеркнула она.