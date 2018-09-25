​В России разрабатывают систему распознавания лиц для оплаты проезда в общественном транспорте

В рамках проекта «Умный город» Минстрой планируется запустить биометрическую систему распознавания лиц. Она будет включена в «смарт-сити» для российских городов — минимального набора решений для повышения комфортности. Об этом в интервью «Известиям» рассказал замглавы ведомства Андрей Чибис.

По его словам, технология будет удобно использовать в общественном транспорте: «Очевидно, что из-за необходимости использовать карточки, время посадки пассажиров затягивается. А алгоритм распознавания лиц работает так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознает и списывает за проезд деньги с банковского счета».

У внедрению технологии министерство планирует привлечь китайские компании, в том числе Huawei, совместно с «Ростелекомом».

Проект, в рамках которого планируется развивать новую технологию, рассчитан на шесть лет. По словам Андрея Чибиса, никто не говорит, что в течение этого срока везде обязательно появится система распознавания лиц, но нужно двигаться в этом направлении. Опробуют систему на Москве.