Художники Югры встретились с выдающимся скульптором Володей Саргсяном

В Окружном Доме народного творчества состоялась творческая встреча с сотрудником Окружного Дома народного творчества, членом Союза художников Армении, членом Союза художников России, членом Союза дизайнеров России, участником окружных, региональных, всероссийских и международных выставок Володей Саргсяном, являющимся одним из самых известных и значимых скульпторов в Югре.

Творческую мастерскую скульптора посетили учащиеся художественного отделения Центра искусств для одаренных детей Севера, - ребята, увлекающиеся искусством, живописью и скульптурой.

Удивительная атмосфера мастерской мгновенно погрузила в мир творчества. Повсюду эскизы, наброски, макеты скульптур в разработке. Володя Арсенович подробно рассказал о процессе создания монументальной скульптуры: как рождается идея, как презентуется проект, посвятил во все этапы производства.

Мастер подробно остановился на главном в скульптуре – форме, рассказал, как через форму выразить чувства, цвет, передать атмосферу. Это невероятно сложно, но вместе с тем интересно и захватывающе.

Ребятам также был предложен к просмотру выпуск тематической программы о выдающихся жителях Ханты-Мансийского автономного округа «Многоликая Югра», в которой более подробно рассказывалось о жизни и творчестве Володи Саргсяна, его работах, таких как памятники «Вечная память воинам Югры», «Жертвам политических репрессий», памятник святого Пантелеймона-целителя, памятник Кириллу и Мефодию, Аллея новобрачных и многие другие, внесшие огромный вклад в формировании облика городов нашего округа.