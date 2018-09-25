​Жители Сургутского района смогут проконсультироваться по вопросам защиты прав потребителей с помощью смартфона

Администрация Сургутского района создала чат в мессенджере Вайбер, где специалисты отдела по защите прав потребителей готовы отвечать на вопросы жителей. Инициатива реализуется Комитетом экономического развития и местным отделением партии «Единая Россия» в рамках реализации федерального проекта «Народный контроль».

В будние дни в рабочее время специалисты готовы принимать звонки от населения посредством мессенджера. В муниципалитете рассчитывают, что с помощью Вайбер чата смогут в оперативном режиме принимать сигналы и жалобы от населения на торговые точки, где идет продажа товаров с нарушениями. Параллельно аккаунт проекта «Народный контроль» должен появиться и в социальных сетях.