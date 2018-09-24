​ВОЗ назвала злоупотребление алкоголем главной причиной смерти людей

Каждая двадцатая смерть в мире вызвана злоупотреблением крепким алкоголем. Из-за спиртного в 2016 году умерли более трех миллионов человек. Это - больше, чем от СПИДа и в результате ДТП, пишет Medical Express со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Чаще всего употребившие алкоголь люди умирают из-за серьезных травм и пищевых отравлений.

Сегодня, по оценке экспертов, 2,3 миллиарда человек употребляют спиртное относительно регулярно, 237 миллионов мужчин и 46 миллионов женщин имеют проблемы с алкоголем. Чаще злоупотребляют алкоголем в странах, где уровень жизни выше.

При этом, по прогнозу ВОЗ, употребление алкоголя в мире будет расти.