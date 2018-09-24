​ОСАГО может стать дешевле для тех, кто ездит без ДТП

Зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в ходе парламентских слушаний по реформе ОСАГО в Совете Федерации заявил, что стоимость «автогражданки» после расширения тарифного коридора может снизиться для водителей, которые безаварийно водят машину в течение двух-трех лет.

«Наши предварительные оценки показывают, что средняя стоимость полиса должна приблизительно остаться на том же уровне, на котором она есть сегодня. И мы уверены, что есть сегодня потенциал для того, чтобы те водители, которые безаварийно водят машину, предположим, в течение двух-трех лет, они бы получили даже какое-то снижение дополнительное полисов, по сравнению с тем, что есть сегодня», - цитирует Чистюхина ТАСС.

Ранее ЦБ и Российский союз автостраховщиков признавали, что у ряда молодых и «аварийных» водителей цена полиса вырастет.

Масштабная реформа «автогражданки» была анонсирована 15 мая. В ЦБ признали действующую систему несбалансированной. Так, по словам Чистюхина, тарификация сегодня такова, что некоторые водители недоплачивают, а некоторые переплачивают за полис.

Первым этапом реформы должно стать расширение тарифного коридора по ОСАГО на 20 процентов вниз и 20 процентов вверх. По данным источников агентства, произойдет не раньше ноября.