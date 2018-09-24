​Сургутянин Сергей Зятьков стал лауреатом I Всероссийского конкурса композиторов «Avanti»

Композитор из Сургута Сергей Зятьков стал лауреатом II степени на профессиональном всероссийском конкурсе «Avanti» в номинации «Сочинение для голоса с инструментальным сопровождением». Награды удостоилась работа Зятькова под названием «Pontica poetica» («Дух грузинской поэзии») для сопрано, саксофона, скрипки, виолончели и фортепиано.

На участие в конкурсе поступило более 200 заявок от членов Союза композиторов России из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда и других городов.

Конкурс состоял из двух отборочных туров и завершится концертом, который пройдет 30 сентября в Москве. На нем исполнят сочинения авторов-лауреатов. Кроме того, концерт будет записан на различные носители информации АО «Фирма Мелодия» для международной дистрибуции, а партитуры сочинений-лауреатов опубликует музыкальное издательство «Композитор». Победителей конкурса наградят денежными премиями и дипломами.

Кстати, в Сургуте музыку Сергея Зятькова можно будет услышать в галерее «Стерх» 3 ноября («Матч 1927» — эксцентрический балаганчик) и в Сургутской филармонии 30 мая (авторский симфонический концерт).