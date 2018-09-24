В России могут запретить продавать алкоголь тем, кто не достиг возраста 21 года

Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальный блок, заявила, что возраст продажи алкоголя в России могут повысить до 20 или 21 года, сообщает «Медуза».

Установление нового порога для продажи алкоголя, по словам Голиковой, могут рассмотреть в рамках программы Минздрава по формированию здорового образа жизни.

«Логически оценивая то, что сейчас происходит, я бы подумала над тем, чтобы такого рода меру ввести. Но, может быть, не 21, может быть 20 лет»,— сообщила Татьяна Голикова «РИА Новости».

Вице-премьер сообщила, что дополнительные возрастные ограничения также могут ввести на продажу табачной продукции. О каком возрасте идет речь, она не уточнила.