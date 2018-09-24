​Посол из Швейцарии приедет в Тюменскую область для развития международного сотрудничества

В Тюменскую область придете глава дипломатической миссии Швейцарии Ив Россье. Таким образом, правительство региона намерено укрепить международное сотрудничество, как в экономической, так и в гуманитарных сферах.

Кроме него Тюменскую область также посетят руководитель и основатель Фонда Swiss Russian Forum (Швейцарско-Российский форум) госпожа Беатрис Ломбард-Мартин, представители таких известных компаний, как Energas (Энергаз – газовые технологии, комплексная подготовка газа, компрессорные установки, блоки подготовки газа), Clariant (Клариант - ведущий мировой поставщик катализаторов для процессов нефтепереработки, нефтехимии) и другие.

На запланированной встрече предприятия Тюменской области обсудят с представителями компаний Швейцарии возможные пути сотрудничества. Круглый стол пройдет в Западно-Сибирском инновационном центре 25 сентября в зале «Сибирь» с 14:30 до 16:30.