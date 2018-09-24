​Урал вошел в топ-3 российских регионов по спросу на новые iPhone

По итогам трех дней предзаказа Урал закрепился в топ-3 регионов по объему спроса на новые смартфоны Apple.

«Количество предзаказов iPhone Xs и iPhone Xs Max на 125 процентов превышает объем заявок на iPhone 8 и iPhone 8 Plus за аналогичный промежуток времени в прошлом году. И на 20 процентов - количество заявок на iPhone X за аналогичное время. Доля iPhone Xs Max от всех предзаказов составляет 63 процента, iPhone Xs – 37 процентов. Чаще всего при выборе гаджета покупатели останавливаются на цвете «золотистый» и конфигурации памяти 256 Гб», - рассказала старший вице-президент объединенной компании «Связной | Евросет» Дагмара Иванова.

Предварительный заказ на новые iPhone можно оформить с 21 сентября. iPhone Xs компания реализует по цене от 87 990 рублей, iPhone Xs Max – от 96 990 рублей.