​В Урае гимназия заплатила за моральный вред одному из участников школьной драки

Администрация гимназии имени А.И. Яковлева выплатила 50 тысяч рублей моральной компенсации одному из учеников, который стал участником школьной драки в мае 2018 года.

Несовершеннолетний получил травмы. На его сторону встала прокуратура и направила иск в суд.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выяснили, что в гимназии не были приняты меры по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания и обучения. «Классный руководитель и администрация гимназии в момент драки контроль за учениками не осуществляли», - подчеркнули в пресс-службе окружной прокуратуры.

Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил в полном объеме. Деньги уже выплачены представителям несовершеннолетнего.