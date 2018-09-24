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​В Урае гимназия заплатила за моральный вред одному из участников школьной драки

Администрация гимназии имени А.И. Яковлева выплатила 50 тысяч рублей моральной компенсации одному из учеников, который стал участником школьной драки в мае 2018 года.

Несовершеннолетний получил травмы. На его сторону встала прокуратура и направила иск в суд.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выяснили, что в гимназии не были приняты меры по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания и обучения. «Классный руководитель и администрация гимназии в момент драки контроль за учениками не осуществляли», - подчеркнули в пресс-службе окружной прокуратуры.

Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил в полном объеме. Деньги уже выплачены представителям несовершеннолетнего.


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Сегодня в 11:17, просмотров: 141, комментариев: 0


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