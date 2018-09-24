​Алексей Навальный вышел из спецприемника и рискует вернутся обратно на 20 суток

Оппозиционера Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 30 суток ареста за участие в акции «Забастовка избирателей» 28 января.

«Алексей Навальный в ОВД «Даниловский», ему оформляют новое административное дело по ст.20.2ч4 КоАП. Это экзотическая статья, на моей памяти не применялась никогда. «Нарушения при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека», - написал в Twitter соратник оппозиционера Леонид Волков.

По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 200 часов, либо административного ареста - до 20 суток.