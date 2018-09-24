​Представители ЛДПР победили на губернаторских выборах в двух российских регионах

В Хабаровском крае и Владимирской области завершились вторые туры выборов губернаторов. По итогам обработки 100 процентов голосов в обоих регионах представители ЛДПР обошли кандидатов от «Единой России».

В Хабаровском крае либерал Сергей Фургал набрал 69,57 процента голосов избирателей. Действующий губернатор, единоросс Вячеслав Шпорт — 27,97 процента. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что выборы состоялись, результат не вызывает никаких сомнений, но нужно дождаться официального подведения итогов от краевого избиркома, сообщают «Известия».

Во Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин победил с результатом в 57,03 процента голосов. Действующий губернатор Владимирской области, представляющая «Единую Россию» Светлана Орлова набрала 37,46 процента голосов, передает «Интерфакс».