​В Урае в ДТП погиб человек

28-летний водитель автомобиля Mercedesпогиб в ДТП в Урае. Авария произошла около пяти утра в воскресенье, 23 сентября. В отделении пропаганды УГИБДД Югры сообщили, что мужчина превысил скорость и вылетел в кювет. Он скончался до приезда скорой помощи.



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За минувшие выходные в округе зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 13 получили различные травмы, в том числе трое несовершеннолетних.