Окружной Роспотребнадзор напрямую пообщается с югорчанами

4 октября руководитель управления Роспотребнадзора Майя Соловьева проведет прием граждан в приемной президента России.
Жители Ханты-Мансийска смогут посетить встречу лично, а остальные желающие присоединятся к мероприятию посредством видеосвязи.
Граждан проконсультируют по вопросам государственной регистрации и лицензирования, приема уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, санитарно-эпидемиологического благополучия, защиты прав потребителей.
Прием пройдет по адресу: Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 40.
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