Валерий Салахов остался недоволен переполненностью новой Сургутской технологической школы

Депутат окружной думы Валерий Салахов провел рабочую встречу с руководством Сургутской технологической школы, которая заработала с 1 сентября этого года на базе двух учебных заведений: школ №13 и №38.

Главное обновление, которое приобрела школа нового формата - местный школьны кванториум, объединивший в себе нанолабораторию, технопарк, планетарий и 3D-кинотеатр.

По мнению Валерия Салахова, у которого за плечами огромный преподавательский опыт, к организации учебного процесса в подобном заведении нужно подходить крайне вдумчиво. Это касается использования системы дифференцированного, разноуровневого подхода. Кроме того депутат обратил внимание на большое количество учеников учреждения: «О каком личностно-ориентированном подходе может идти речь в переполненной школе?».

Салахов заявил, что проблемой переполненности школ администрации города нужно заниматься более активно, в случае необходимости выходя на окружные власти.