Фестиваль "Дух огня" определился с тематикой

«Судьба человека» — Темой конкурсов фотографий и микрофильмов международного кинофестиваля «Дух огня» в 2019 году станет "Судьба человека". Такой выбор был сделан жителями округа во время зрительского голосования. Тема рассказывает о профессиях и людских судьбах, личностях.

До 20 февраля любой желающий может принять участие в конкурсах, прислав работы и информацию о себе на почту: microfilm@bk.ru.