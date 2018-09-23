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Ученые назвали самую плохую позу для сна

Американские сомнологи выяснили, что нет ничего хуже для здорового ночного отдыха как сон на животе.

Все дело в том, что голова и тело во время сна должны иметь возможность свободно двигаться, находясь в правильном положении. Это, в свою очередь, влияет и на правильное дыхание. А когда человек спит на животе, его дызательные процессы затруднены.

Помимо этого в такой позе затекают мышцы шеи и спины, а это уже пагубно влияет на сосуды.


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Сегодня в 16:46, просмотров: 68, комментариев: 0


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