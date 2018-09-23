Новосибирск попал в список самых опасных городов мира

Сервис Numbeo опубликовал список из 327 самых криминальных городов мира. В этот рейтинг попали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Последний расположился на 135 строчке по соседству с Бангкоком.

Москва оказалась на 144 месте, Петербург - на 198-м.

Примечательно то, что большая часть опасных городов расположена в Европе и Америке (109 и 100 соответственно). Далее идет Азия (87 городов) и Африка (17).