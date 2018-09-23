Югра и Япония намерены договориться о сотрудничестве

Губернатор Югры Наталья Комарова и мэр японского города Йокогама Фумико Хаяси встретились в Санкт-Петербурге во время Евразийского женского форума и пришли к заключению, что нашему округу и Йокогаме стоит наладить продуктивное сотрудничество в области биолого-технологической индустрии и рыболовства: «Наше предложение: сотрудничать в этой и других областях, которые будут интересны предпринимательскому сообществу обеих сторон», – сказала Наталья Комарова.

Мэр Йокогамы, в свою очередь, рассказала о некоторых новых проектах, разрабатываемых и реализуемых на территории города в области медицины, пищевой, топливной и других промышленностей.

