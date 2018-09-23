​Югра в лидерах по числу проектов, претендующих на президентские гранты

Югра попала в топ-10 регионов, претендующих на президентские гранты по развитию гражданского общества. По итогам заседания объединенного экспертного совета Фонда президентских грантов до второго конкурса допущено 179 проектов из нашего региона. На реализацию этих проектов потребуется 270 миллионов рублей.

Основная масса проектов будет реализована по трем направлениям:

Охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни (36 проектов)

Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (24 проекта)

Культура и искусство (23 проекта)

В общей сложности на рассмотрение экспертного совета было отправлено 9 843 проекта. Из-за нарушений было не допущено 665 из них. Еще 144 проекта были отозвали сами заявители.

Судьбу зарегистрированных заявок будут решать 785 человек из числа общественных деятелей, ученых, профильных специалистов. Результаты конкурса огласят до 1 ноября.

Напомним, что по итогам первого конкурса 23 проекта из Югры получили 21 миллион рублей на развитие гражданского общества в 2018 году.