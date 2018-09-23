В Сургуте проходит фестиваль "На крыло!"

Спешим сообщить радостную весть о том, что уже в восьмой раз на базе Центра специальной подготовки "Сибирский легион" проходит фестиваль "На крыло"! В этом году тема фестиваля: "100 лет ВПЕРЁД!", которая приурочена к 100-летию Всероссийского ленинского коммунистического союза молодежи. В течение двух дней активная молодежь Сургута будет удивлять жюри и друг друга творческими, интеллектуальными и спортивными достижениями.

"Я безумно рад приветствовать "старичков" на нашем празднике, мы продолжим с вами теплую дружбу, а также рад видеть и новичков, которым только предстоит окунуться в бурную жизнь фестиваля! Сегодня мы с вами начнем со спортивных мероприятий, продолжим творчеством, ну а закончим интеллектуальной игрой"- поприветствовал и ввел в курс дела Евгений Лаптев, начальник Отдела молодежной политики.

"Благодарю вас за то, что вы такие творческие и активные! Желаю вам вдохновения и продвижения в ваших начинаниях. Конечно вы все приехали сюда за победой, но помните, что побеждает всегда дружба!"- приободрила участников Любовь Андриади, председатель Сургутской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки.

В этом году в фестивале "На крыло" будут участвовать команды от ГРЭС-1, молодежного объединения работников образования Сургута, Сургутнефтегазбанка, тюменской энергосбытовой компании, ЗСК Газпрома и городских тепловых сетей.

"Мы на фестивале работающей молодежи уже в пятый раз, конечно мы верим и ждем победы, надеемся, что нас не засудят. Что мы хотим получить от мероприятия? Прежде всего яркие эмоции, новые знакомства, позитив. Будем поражать жюри нашей молодостью, харизмой, хорошим настроением и креативом"- поделилась своими надеждами команда "Прогресс" от организации ГРЭС-1.

После торжественного открытия фестиваля, молодежь отправилась на плац для прохождения увлекательной эстафеты. Потом каждая из команд презентовала свое видео на конкурсе "видеодосье". Одним из самых зажигательных клипов, стала работа команды Сургутнефтегазбанка. И вот что нам сообщила о его создании, представительница коллектива - Виктория Гербутова: "Методом мозгового штурма было принято решение, сделать видео с рэп подачей, так как в нашей группе уважают этот стиль исполнения. Девиз нашего банка - это "Банк нашего города" и совместив рэп и юмористическое видение мы смогли донести нашу идею о том, что мы открыты и доброжелательны к клиенту. Наша команда уже во второй раз присутствует на фестивале и мы безусловно рассчитываем на победу.

C прошлого года были учтены все недочеты, теперь мы знаем как нужно готовиться и главное как подходить к выступлениям, прежде всего относиться к происходящему с позитивом и юмором."

Слегка передохнув от оглушительных аплодисментов, участники стали готовиться к творческим выступлениям, темой которых был объявлен девиз "Нам песня строить и жить помогает!". Все команды отнеслись к заданию очень ответственно и в разнообразной манере стремились передать через песню или же стэндап заявленную тему комсомола.

Помимо творческих и спортивных состязаний, участникам фестиваля "На крыло" необходимо было схватиться в интеллектуальной битве. А уже завтра их вновь будут ждать стэндап и конкурс проектов.

Оставайтесь с нами! "На крыле!"