​Эксперты: в Сургуте на среднюю зарплату можно арендовать трехкомнатную квартиру

Специалисты федерального портала «Мир квартир» подсчитали, что в Сургуте на среднюю зарплату можно арендовать трехкомнатную квартиру.

Результаты исследования получены в ходе сопоставления данных Росстата по уровню зарплат в регионе с уровнем арендных ставок на квартиры и комнаты. В учет бралась разница между зарплатой и прожиточным минимумом, то есть сумма, остающаяся после приобретения минимально необходимого для жизни набора продуктов.

Первое место в списке заняла Москва, затем идет Сургут, а после — Тюмень.

На последних строчках расположились города-курорты. В Сочи на среднюю зарплату можно снять «однушку», а в Севастополе и Симферополе — комнату в коммуналке.