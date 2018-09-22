​Завтра в Барсово пройдет чемпионат, в котором будут состязаться спортсмены вместе со своими собаками

Завтра, 23 сентября, в 11 утра в поселке Барсово начнется старт соревнований по бесснежным дисциплинам ездового спорта «Хвост по ветру».

Спортсмены и их собаки примут участие в состязании по двум дисциплинам: кани-кросс (собака буксирует бегущего спортсмена), байк-джоринг (собака буксирует велосипед). Длина дистанции 2,5 км.

Чемпионат состоится на территории лыжной базы поселка (Сосновая, 35). Вход для зрителей свободный.