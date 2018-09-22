Сотрудников сургутской ИК-11 обвинили во взяточничестве

Русская служба Би-би-си накануне опубликовала материал, в котором рассказывает о взятках в сургутской колонии №11.

По их данным родственники осужденных, отбывающих наказание в местной ИК, уже много лет платят сотрудникам колонии за то, чтобы те не усложняли жизнь заключенным. Взятки, по информации от собеседников, передаются либо деньгами, либо различными товарами: ноутбуками, стройматериалами, продуктами и так далее.

С начала года в ИК-11 проходят проверки. В январе свой пост покинул по собственному желанию начальник колонии.

В пресс-службе учреждения информацию от Русской службы Би-би-си не подтвердили, но и не опровергли: «Идет проверка, сотрудник уволен», — коротко прокомментировали корреспонденту СИА-ПРЕСС.