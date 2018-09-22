Новый светофор у «Ленты» на Югорском тракте создает еще большие пробки. Водители негодуют

В начале августа глава города Вадим Шувалов на своей странице в соцсети сообщил, что в скором времени будет решена ситуация с нерегулируемым пешеходным переходом между супермаркетом «Лента» и автосалоном KIA на Югорском тракте.

Градоначальник отметил, что для устранения пробок на дороге и снижения риска ДТП с участием пешеходов, там появится регулируемый светофор.

Сейчас, когда обещанное устройство установили, выяснилось, что эта идея пришлась не по душе водителям: в этом и без того загруженном в часы пик автомобилями районе стали образовываться постоянные заторы.

Сургутяне в соцсетях собираются вновь обратиться к чиновникам через портал «Твой Сургут», для того, чтобы власти исправили ситуацию.