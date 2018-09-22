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Ситуация с переселением из аварийного жилья в Сургуте близка к катастрофе

Но решение, вроде бы, найдено

В этом году ни один из аукционов на покупку квартир для переселения из ветхого и аварийного жилья в Сургуте не был признан состоявшимся. Об этом рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства городской администрации Юрий Валгушкин во время заседания комитета сургутской думы по городскому хозяйству и перспективному развитию города. Причиной срыва аукционов оказалось отсутствие заявок от застройщиков.

«В этом году было проведено 46 аукционов на покупку 188 квартир для переселения из ветхого и аварийного жилья. Все они признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от застройщиков. По словам девелоперов, они отказываются от участия в аукционах из-за низкой нормативной стоимости квадратного метра на фоне рыночной. Последняя по нашим оценкам составляет 69,8 тысяч рублей за квадратный метр. Вторая причина заключается в том, что у застройщиков просто отсутствуют квартиры необходимых площадей», – объяснил ситуацию Юрий Валгушкин.

Сейчас нормативная стоимость квадратного метра жилья, установленная региональной службой по тарифам, составляет 53.1 тысячи рублей. Для домов, введенных в эксплуатацию с 1 января по 1 октября 2017 года, эта сумма составляет 47,8 тысяч рублей. Наконец, для домов, которые были выедены в эксплуатацию с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, нормативная стоимость квадратного метра жилья составляет 44 тысячи рублей.

При этом, по словам председателя комитета думы по городскому хозяйству и перспективному развитию города Виктора Пономарева, окружные власти в ответ на предложение увеличить стоимость квадратного метра сообщают, что это может привести к резкому росту цен на рынке недвижимости.

Депутаты прямо заявили, что текущая ситуация близка к катастрофической. «За два года мы, фактически, не купили ни одной квартиры для переселения из ветхого и аварийного жилья. Мы полностью остановились на этом направлении. Согласно предоставленной информации, из-за задержки с переселением 520 семей не могут покинуть свое ветхое и аварийное жилье. Это все вызывает огромное социально напряжение. Я не знаю, что мне людям отвечать, когда они спрашивают: Почему нас не переселили?, – выступил депутат Дмитрий Пахотин.

В конечном итоге был принят следующий план по выходу из кризиса. Во-первых, депутаты предложили проработать возможность захода администрации города в проекты жилых домов на ранних стадиях строительства. Во-вторых, необходимо серьезно расширить практику выдачи людям, проживающим в ветхих и аварийных домах, субсидий для улучшения своих жилищных условий. Сейчас такое возможно лишь в рамках муниципальной программы переселения, поэтому городские депутаты совместно с чиновниками администрации намерены обратиться к окружным властям с предложением, распространить такую практику и на региональную программу.

Это особенно актуально, учитывая, то большая часть средств, на которые людей переселяют из аварийных и ветхих домов, приходит из округа. Например, в этом году из 704 миллионов рублей, предназначенных для выкупа квартир, 637 миллионов рублей дал региональный бюджет. Чем закончится инициатива властей Сургута и как отреагирует округ на предложение городских чиновников и депутатов станет известно в ближайшие месяцы.


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22 сентября в 07:26, просмотров: 1746, комментариев: 3


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
22 сентября в 14:18
На стадиях строительства и по 56 200 за квадрат в городе есть. Причем в качественных малоэтажных каркасно-монолитных домах. Некоторые граждане то там прикупили уже, воспользовавшись субсидиями.
Сергей Б
не нравится
22 сентября в 15:03
А куда денежки денутся, если их не освоят? Вот некоторым озабоченным налогоплательщикам интересно, наверное, кто их добро проматывает на самом деле.
Lylka
не нравится
22 сентября в 18:17
В очередной раз отписатья проще, какие мы хорошие, а вот какие плохие застройщики. Вы хотите сказать, что тот же Сибпромстрой не продаёт вам квартиры по вашей цене? Враньё. Это единственный застройщик который всегда работал с администрацией и этот застройщик очень много выделил и переселил людей из авариек. Ну зачем работать с Сибпромстроем который всегда выполнял все обязательства которые на себя брал, администрация вместе с СеверСтой развела по городу долгостроев , кто разрешил этому застройщику столько объектов в раз строить? И что теперь? Людей кинули в аварийном жилье на Московской , перепахали всю улицу , что скоро только на крылатой техники оттуда выбираться. Есть собственники которые готовы на переселение здесь и сейчас, готовы доплачивать , а ответ администрации ( мы не можем идите к застройщику), пришли к застройщику ( 70 процентов положи на счёт и сиди дальше в своей деревяшке и жди когда я жилье дострою). Нормально заплати и живи дальше. БЕСПРЕДЕЛ. Бесплатно недают, и за деньги тоже недают. Что вы хотите ??????

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