​Геннадий Онищенко назвал новогодние каникулы «декадой ужаса» и вновь призвал их отменить

В 2019 году, согласно утвержденному графику переноса праздничных и выходных дней, россияне дополнительно отдохнут 28 дней. Самый длинный период отдыха традиционно придется на новогодние праздники. Нерабочими будут десять дней - с 30 декабря по 8 января.

Ознакомившись с календарем праздников, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в очередной раз призвал отменить эту «декаду ужаса».

По его мнению, затяжные выходные - анахронизм. Онищенко привел страны Запада, где отдыхают на Новый год один день, как положительный пример. «Мы же после распада Советского Союза, начиная с 1990 годов, сначала гуляли с Нового года аж до старого Нового года — чуть ли не полторы декады. И это всегда вызывало большую тревогу в связи с такой важной темой, как сбережение народного здравия», - заявил бывший главный санитарный врач Федеральному агентству новостей.

Среди главных опасностей Онищенко назвал - обильную пищу и употребление спиртного, а также путешествия в жаркие страны. Такой отдых он сравнил с русской рулеткой.

Депутат Госдумы убежден, что выходить на работу нужно уже 2 января, чтобы поднимать экономику страны.