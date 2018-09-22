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​Житель Тюменской области в среднем имеет две банковские карты

По данным ЦБ РФ, на каждого жителя Тюменской области приходится в среднем по две банковские карты.

На 1 июля этого года населению региона, с учетом ХМАО и ЯНАО, было выдано 7,5 млн карт, из них 1 млн 60 тысяч — национальной платежной системы «Мир».

Из общего количества выданных карт более 10% или 840 тысяч штук — кредитные. С их использованием за первое полугодие текущего года было совершено 38 млн операций на сумму свыше 51 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество и объем операций с использованием кредитных карт увеличились на 18% и 20% соответственно.

Кредитными картами в основном оплачивались товары и услуги — 97% от количества сделок. В то же время девять млрд рублей было получено с кредитных карт наличными, несмотря на взимание дополнительной комиссии за снятие.

Всего же за первое полугодие этого года с применением банковских карт совершено 582 млн операций на сумму 1,5 трлн рублей.


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21 сентября в 17:55, просмотров: 972, комментариев: 0


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