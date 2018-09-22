​Сургутяне собирают средства на подготовку вольеров для собак к зиме

Сургутяне собирают средства для утепления вольеров, в которых сейчас живут порядка ста собак, вызволенных из отлова.

Для обеспечения более-менее сносного существования животных зимой, волонтеры планируют оборудовать единую крышу над вольерами, установить печь для поддержания тепла и приготовления еды, а также закупить утеплительные материалы и сено.

Средства просят переводить на следующие реквизиты:

Сбербанк: 6390 0267 9010 7145 60 (на имя Ангелины Игоревны Б.)

Обязательно нужно сделать пометку «Благотворительность. На утепление»

PayPal: smertniki.surgut@gmail.com

Финансовый отчет можно посмотреть здесь