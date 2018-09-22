​Пожарные Югры в этом году спасли 145 человек

За восемь месяцев текущего года пожарно-спасательными подразделениями Югры на пожарах были спасены 145 человек и 1397 эвакуированы. Пожарные отстояли материальные ценности и имущество людей на сумму более 754 млн рублей.

Всего за указанный период в округе произошло 1012 пожаров (2017 год — 1089), на которых погибли 25 человек (2017 год — 38 человек) и 70 получили травмы (2017 год — 74 человека).

По данным специалистов, более трети всех пожаров произошли из-за нарушений эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов. Практически каждый пятый пожар произошел из-за нарушений при эксплуатации печного отопления, далее идут неосторожное обращение с огнем и нарушения правил эксплуатации транспортных средств.

Особую тревогу специалистов пожнадзора вызывают причины, повлекшие гибель людей в зданиях жилого назначения. Чаще всего это неосторожное обращение с огнем, например, неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения.