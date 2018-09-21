​Больше половины россиян не знают, каковы итоги выборов 9 сентября

54 процента россиян ничего не слышали о результатах выборов, которые состоялись в единый день голосования - 9 сентября, выяснили специалисты Фонда общественного мнения (ФОМ).

При этом, 36 процентов респондентов рассказали, что в их регионе выбирали губернатора, 14 процентов - выборы в законодательное собрание. 22 процента заявили, что никаких выборов не проходило, а 25 процентов затруднились ответить.

Среди тех, кто знаком с результатом голосования, оценивают их, как победу «Единой России» 25 процентов, как поражение - восемь процентов.

9 сентября в 16 регионах выбирали членов местных дум, в 26 - губернаторов. В Югре проходили выборы главы Тюменской области и довыборы в думы муниципалитетов.