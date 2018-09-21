​В Югре выступит народный артист Василий Лановой

25 сентября в 19:00 в КТЦ «Югра-Классик» (Ханты-Мансийск) состоится концерт общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!» с участием народного артиста СССР Василия Ланового.

Акция появилась в 2013 году и ее цель заключается в сохранении памяти о павших и живых героях Великой Отечественной войны, их вкладе в общую Победу.

Со сцены прозвучит песенно-поэтический рассказ о «героях былых времен»Василия Ланового, который воплотил в своих ролях характер настоящего русского офицера, преисполненного мужества, доблести, чести. На примере киногероев Ланового, олицетворяющих собирательный образ поколения, победившего самую страшную войну, выросло не одно поколение людей, выбравших сложную профессию — защищать Родину.

Программа проводится для ветеранов Великой Отечественной войны и тыла, ветеранов Вооруженных Сил, активистов ООД «Бессмертный полк России», жителей города, студентов и школьников, социально незащищенных категорий населения.