​Минтруд разрешит женщинам работать машинистами спецтехники и водителями большегрузов

В ближайшее время будет подписан приказ, открывающий женщинам специальности из «запрещенного» перечня. О том, что список из 456 профессий, недоступных в настоящее время для женщин, будут пересмотрен, журналистам сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

По его словам, некоторые ограничения будут сняты из-за того, что технологические процессы автоматизированы, а на рабочих местах применяется современное оборудование.

«В частности, снимаются ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники», - цитирует министра «Интерфакс».

Ожидается, что принятие актуализированного перечня расширит возможности женщин для трудоустройства и обеспечит справедливые условия труда.