​Более 373 тысяч югорчан получили единовременную выплату в пять тысяч рублей

В Югре продолжают выплачивать по пять тысяч рублей тем, кто родился в округе с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года и остался жить в регионе. По данным на 20 сентября, выплату получили уже 373 тысячи 235 человек, сообщили в департаменте общественных и внешних связей округа.

«Это самая масштабная и беспрецедентная выплата в истории региона. Впервые выплата предоставляется гражданам независимо от социального статуса и критериев нуждаемости, а как поощрение для тех людей, которые родились в Югре и связали с ней свою дальнейшую судьбу. Нередко выплату получают молодые родители на себя и на своих детей. В Югре формируются многопоколенные семьи не только из числа представителей коренных малочисленных народов Севера, но и потомков первых покорителей Западной Сибири», - отметили в ведомстве.

Выплата приурочена к 25-летию Конституции России, провозгласившей Ханты-Мансийский автономный округ самостоятельным, равноправным субъектом государства.