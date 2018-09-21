​Место в очереди за новым iPhone можно купить за 250 тысяч рублей

На Avito появились объявления о продаже места в очереди за новинками Apple. Купить его в день старта продаж можно по цене от 100 до 250 тысяч рублей. Желающим получить смартфон раньше старта продаж, придется заплатить 300 тысяч рублей. Данные пресс-службы «доски объявлений» публикует радиостанция «Говорит Москва».

Некоторые готовы простоять «перед магазином четыре-пять суток при любой погоде», получив вознаграждение в размере 10 процентов от чека.

Отмечается, что в день презентации Apple поиск услуг тех, кто готов продать свое место в очереди, вырос в 5,5 раз по отношению к числу соответствующих запросов 11 сентября.

Новые модели iPhone поступят в продажу в России 28 сентября. Ранее сообщалось, что iPhone Xr будет стоить от 64 990 рублей, iPhone Xs - от 87 990 pyблей, iPhone Xs Max - от 96 990 рублей.