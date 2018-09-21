​Более трети россиян заявили, что совсем не пьют спиртное

С 2009 года доля совершенно непьющих россиян выросла с 26 до 40 процентов. Таковы результаты опроса Всероссийского центра общественного мнение (ВЦИОМ).

Выпивают время от времени 58 процентов россиян. 40 процентов признались, что в последний год стали пить меньше, а три процента - больше.

Кроме того, с 80 процентов в 2017 году до 55 процентов в 2018-м снизилась доля тех, кто считает, что все виды алкоголя в той или иной степени негативно влияют на здоровье. 39 процентов россиян верят в существование безвредной дозы алкогольных напитков. Самым «безвредным» напитком опрошенные называют вино (51%).