​Уголь, щепы и дрова: в Югре нашли способ сэкономить на отоплении при росте цен на нефть

В Югре нефтяные котельные планируется перевести на альтернативные виды топлива. Произойдет это в рамках реализации региональной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

Планы озвучил глава департамента ЖКХ и энергетики Егор Ковальчук на заседании Общественного совета при ведомстве, сообщает пресс-служба АНО «Центр развития ЖКХ и энергосбережения Югры».

«Мы включили в проект государственной программы мероприятие по переводу нефтяных котельных на иной вид топлива. Универсальные многотопливные котельные, работающие на угле, щепе или дровах, могут стать решением существующей проблемы непрогнозируемых цен на нефть», - сказал Егор Ковальчук.