В парке "За Саймой" прошел исторический квест "Курская дуга"

В квесте приняли участие 6 команд из университетов и колледжей. Ребята устанавливали противотанковые мины, участвовали в танковом сражении, стреляли из артиллерийского орудия, подавали зашифрованные сигналы и многое другое. Все это сопровождалось справками и вопросами из истории Великой Отечественной войны.

Победителем была признана команда "Аврора" Сургутский финансово-экономический колледж, филиал Финуниверситета.