Сохраните в Югре единство

Вчера в Сургут прибыл верховный муфтий Сирии Ахмад Бадр эд-Дин Хассун. Он приехал в город с духовной миссией и пробудет здесь до 22 сентября.

Священнослужитель провел обеденную и вечернюю молитвы в главной мечети, пообщался с прихожанами. Также Ахмад Бадр эд-Дин Хассун в первый день визита успел встретиться с молодежью и студентами Сургута и Сургутского района.

Он рассказал студентам о происходящих в Сирии событиях, важности религиозного согласия и миротворческой роли России на Ближнем Востоке: «Я приехал, чтобы поблагодарить вас за то, что вы делаете в Сирии. Россия пришла к нам не для того, чтобы сражаться с людьми, а для того, чтобы защищать их. Важно помнить, что те войны, которые происходят в нашем регионе, не являются религиозными. Это лишь внешнее впечатление, что религия надевает одежды экономических и политических интересов. Все мировые религии проповедуют любовь, об этом нужно всегда помнить».

После выступления муфтия студенты задали ему массу вопросов. Они касались как вопросов религии, так и положение сирийского народа. Беседа продлилась почти три часа.

Затем состоялась встреча с представителями национальных общественных организаций и имамами. Главный муфтий Сирии сообщил, что на его Родине с удовольствием примут местных священнослужителей на обучение, пообещав, что оно будет для них бесплатным. Однако Ахмад Бадр эд-Дин Хассун подчеркнул, что слишком молодых людей отправлять учиться в Сирию не стоит, так как им лучше постигать азы ислама на месте «под присмотром».

Гость пожелал представителям национально-культурных объединений и имамам Югры продолжать способствовать сохранению мирного и гармоничного существования разнообразного населения округа.

Напомним, Ахмад Бадр эд-Дин Хассун ранее уже встречался с губернатором Югры Натальей Комаровой. В апреле, когда она находилась в рабочей поездке в Сирии, и накануне приезда священнослужителя в Югру в Москве.