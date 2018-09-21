​Югорчан ждут дождливые выходные

Дождливо, облачно и ветрено - таков прогноз синоптиков на выходные, 22 и 23 сентября.

По данным Ханты-мансийского гидрометцентра, в пятницу, 21 сентября, дневные температуры в округе не превысят 19 градусов тепла, на севере региона - 13 градусов.

В субботу ночью температура воздуха составит 3-8 градусов выше нуля, днем - 9-14 со знаком плюс. В воскресенье ночью - плюс 5-10 градусов, днем - плюс 12-17 градусов. Сильных дождей не ожидается, осадки будут от небольших до умеренных, ветер - умеренный, местами - порывистый.