​Повышение тарифов ОСАГО отложили

Повышение цены на «автгражданку», которое ожидалось с 1 сентября, отложили решением Центробанка. По данным «Известий», регулятор вынес этот вопрос на обсуждение в Госдуму и Совфед.

Ожидалось, что средняя цена полиса вырастет с 5,8 до 7 тысяч рублей. Однако на парламентских слушаниях, которые прошли 13 сентября, большинство участников высказались против повышения тарифов, но сошлись во мнении, что они требуют пересмотра в сторону либерализации. Следующие слушания запланированы в Совете Федерации на 24 сентября.

Пересмотреть подход к установлению тарифов в ЦБ решили после появившейся статистики, которая свидетельствует о снижении убыточности на рынке обязательного страхования. Уточняется также, что ЦБ не будет отказываться от планов расширить нижнюю и верхнюю границы тарифного коридора на 20 процентов, а коэффициенты рассчитывать по 50 параметрам вместо нынешних пяти.

За первые шесть месяцев выплаты по ОСАГО уменьшились на 35,8 процента, до 66,5 миллиарда рублей.