​СМИ сообщили о восстановлении ВАДА в правах РУСАДА

В Москве ждут подтверждения информации о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства (ВАДА) в правах во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА). Заседания исполкома организации проходит на Сейшельских островах. И, по предварительным данным источника «Интерфакса», положительное решение принято.

Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации восстановить РУСАДА в правах. Поддержала рекомендацию в комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), а главы 13 антидопинговых агентств и Комиссия атлетов Международной федерации атлетики выступили против.

РУСАДА лишено аккредитации с ноября 2015 года после из-за сообщений об употреблении допинга российскими спортсменами.