​Театр пластики и пантомимы «Гротеск» СурГУ открывает творческий сезон «спектаклем-путешественником»

В субботу, 22 сентября, в 18:00 в театре СурГУ артисты театра «Гротеск» покажут обновленный спектакль «Комедия любви, или 33 несчастья».

Колоритная и легкая постановка стала визитной карточкой труппы и была создана в 2012 году. Год спустя «Гротеск» с успехом выступил с этим спектаклем на международном фестивале «Театральная революция» в Тюмени, а уже летом того же года «Комедию любви» увидел европейский зритель в Испании на международном фестивале любительских театров «Fitag».

Осенью 2016 года спектакль был представлен в Москве на фестивале «Идиллиум», после чего, по решению Союза театральных деятелей России, в августе 2017 года театр «Гротеск» представлял Россию на единственном всемирном фестивале любительских театров в Монако. Наконец, в апреле 2018 года в рамках международного фестиваля «In fonte veritas» история про 33 несчастья завоевала сердца заграничных зрителей в Италии.

Билеты на постановку можно приобрести в кассе СурГУ. Цена: 300-400 рублей. Телефон для справок: 76-28-52.