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​Тарифы ЖКХ в 2019 году повысят дважды

В 2019 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги проиндексируют в январе и июле. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Орешкин на заседании правительства.

По его словам, несмотря на повышение НДС со следующего года, подход к индексации тарифов сохранится на уровне целевой инфляции. То есть в целом за год ЖКУ не подорожают больше, чем на четыре процента.

«Единственное изменение - предполагается индексацию тарифов ресурсоснабжающих организаций разбить на два этапа. Сделать повышение на 1,7 процента с 1 января 2019 года, а оставшуюся часть произвести с 1 июля. Рост общего платежа за жилищно-коммунальные услуги, несмотря на повышение НДС, также не должен превысить 4 процент», - цитирует Орешкина «Интерфакс».

Стоит отметить, что, по подсчетам аналитиков РИА «Рейтинг», среднестатистическая югорская семья отдает 9,6 процента своего дохода на оплату жилищно-коммунальных услуг. В среднем, за месяц расходы составляют 6 184 рубля.


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Сегодня в 16:44, просмотров: 189, комментариев: 3


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Комментарии:
Dylan
не нравится
Сегодня в 16:59
Очередное следствие выборов 18 марта 2018 года. К чему эти танцы с бубнами по дроблению индексации тарифов без всякого экономического эффекта? Или все таки - кручу, верчу, всех запутать хочу?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:16
Эх раз, еще раз, еще много, много раз…
Швондер
не нравится
Сегодня в 19:06
Жаль не трижды. Нам еще идлиб прости господи брать. И ясли господни

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