​Тарифы ЖКХ в 2019 году повысят дважды

В 2019 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги проиндексируют в январе и июле. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Орешкин на заседании правительства.

По его словам, несмотря на повышение НДС со следующего года, подход к индексации тарифов сохранится на уровне целевой инфляции. То есть в целом за год ЖКУ не подорожают больше, чем на четыре процента.

«Единственное изменение - предполагается индексацию тарифов ресурсоснабжающих организаций разбить на два этапа. Сделать повышение на 1,7 процента с 1 января 2019 года, а оставшуюся часть произвести с 1 июля. Рост общего платежа за жилищно-коммунальные услуги, несмотря на повышение НДС, также не должен превысить 4 процент», - цитирует Орешкина «Интерфакс».

Стоит отметить, что, по подсчетам аналитиков РИА «Рейтинг», среднестатистическая югорская семья отдает 9,6 процента своего дохода на оплату жилищно-коммунальных услуг. В среднем, за месяц расходы составляют 6 184 рубля.