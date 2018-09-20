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​На, Берлин! Сургутский театр едет с гастролями в столицу Германии

Сургутский музыкально-драматический театр в пятый раз покажет спектакли в Берлине. Артистов из Западной Сибири традиционно пригласило представительство Россотрудничества в ФРГ. Отметим, что в этом году главной темой выступлений объявлено Десятилетие детства в России. В свою очередь партнером «детской» части гастролей выступил департамент общественных и внешних связей Югры.

Театральные мероприятия состоятся в Российском доме науки и культуры в Берлине.

21 октября в 15:00 на сцене РДНК покажут мюзикл для всей семьи «Царевна-лягушка» (4+).

Кроме того, новшеством гастрольного тура станет чтецкий фестиваль «Глагол божественный до слуха чуткого коснется…», отборочные туры которого пройдут среди детей 18 и 19 октября. Фестивальное награждение пройдет до 24 октября. Организаторы уточняют, что заявки на участие в мероприятии принимаются от детей 8-16 лет до 1 октября. Подробная информация — на сайте Русского дома. Телефон для справок + 49 30 / 20 30 22 47.

Несмотря на то, что гастроли Сургутского театра будут посвящены Десятилетию детства в России, взрослым зрителям тоже будет что посмотреть. 18 октября в 19:30 на сцене малого зала — драма «Украденное счастье» (16+) по пьесе И. Франко. А 23 октября в 19:00 зрителей ждут на спектакле-концерте «ХХ столетие: бонус-трек» (12+).

Вход на все спектакли бесплатный, однако получить пригласительный в кассе лучше заблаговременно.


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Сегодня в 16:30, просмотров: 150, комментариев: 0


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