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​Подойдут «американкам», «японкам» и байкам: в России начнут выдавать новые автомобильные номера

В 2019 году в России начнут выдавать новые автомобильные номера. Об этом со ссылкой на приказ Росстандарта, утвердивший соответствующий ГОСТ, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, документ вводит десять новых типов регистрационных знаков. Для мотоциклистов будут доступны номера уменьшенного размера: 190 на 145 миллиметров. Появятся также номера, рассчитанные на задние площадки японских и американских машин с нестандартным местом крепления.

Впервые появляются специальные госзнаки для мопедов: по размеру они будут как мотоциклетные (190 на 145 мм), но с другим набором букв и цифр — ММ55АА77RUS. Номера ретро- и спортивных авто также будут отличать буквы «К» и «С», отделенные чертой от остальных символов.

ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств» вступит в силу с 1 января. Разработка документа велась с 2016 года по инициативе Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ.


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Сегодня в 15:52, просмотров: 164, комментариев: 0


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