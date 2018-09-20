​Россияне перестали искать новых друзей в Сети

За четыре года доля россиян, которые пользуются интернетом по работе и учебе, выросла на семь процентов до 44-х. Количество тех, кто ищет новых знакомых в сети, снизилось с 16 до четырех процентов. Кроме того, с 31 до 28 процентов сократилось число общающихся с друзьями в социальных сетях.

Таковы данные опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ). Социологи выяснили, что большой популярностью у россиян пользуются и различные медиаресурсы, содержащие музыку, фильмы, книги (42%). В топ-3 наиболее распространенных видов интернет-активности также входит использование электронной почты - 37%. Более трети наших сограждан (36%) ежедневно пользуются интернетом, чтобы расширить свой кругозор (36%). Ежедневно покупки через интернет оформляют два процента опрошенных. В том, что время от времени посещают сайты, содержащие эротику, признались два процента участников опроса. Наименее распространены такие виды интернет-активности, как скачивание программного обеспечения и ведение блогов (по 1%).

Пользуются интернетом 81 процент россиян, 65 процентов выходят в сеть ежедневно.